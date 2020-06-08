Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı programda Ayasofya tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ayasofya ile ilgili karar hakkında, "Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Danıştay kararını verir o karara göre atılması gereken adım neyse atılır" açıklamasında bulundu.





"YUNANİSTAN HADDİNİ BİLMEZSE"





Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine Erdoğan şu ifadelerle karşılık verdi:





"Doğu Akdeniz'de tablo ortada. Bu tabloda Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Bu konuda Türkiye'nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Şimdi bizim 3 tane sondaj gemimizi var 2 sismik araştırma gemimiz var. Bunlar buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tanesini Karadeniz'e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Sondaj gemilerimizin yanında her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. Yunanistan çıkmış kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs'ta 2 tane camimizi molotof kokteyli yakmaya, Bizans bayrağını bu tür şeyler yapıyorlar. Bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Bu sefer de kalkıyorlar sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Bu ülkenin dinamiklerinde yanan bir şey var. Şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Kararı verdikten sonra atılması gereken neyse o adımlar atılır."