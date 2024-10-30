Erdoğan'dan Bahçeli'ye Öcalan desteği: 'Ön yargısız değerlendirilmeli'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da yapılan 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu.





ÖCALAN ÇAĞRISINA 'ÖNYARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ' ÇIKIŞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili net ifadeler kullanarak, "Cumhur ittifakı ortağımızın ortaya koyduğu yaklaşım önyargısız değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, şunları söyledi:





"Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir."



