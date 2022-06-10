Erdoğan'dan, bakanlara fırça

AKPli milletvekiller, bakanlarla diyalog kuramadıklarını Erdoğan’a aktardı. Kabine toplantısında bakanlar uyarıldı. AKP içinde, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle birlikte uzun süredir “atanmışlar-seçilmişler” tartışmalar sürüyor.





"TELEFONLARA ÇIKACAKSINIZ"

Söz konusu tartışma, AKP'nin Ankara Kızılcahamam kampında milletvekillerinden gelen eleştiriler karşısında “sert üslup kullanan” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yeniden alevlendi.





Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre; AK Partili milletvekilleri, Özer’in tutumunu, parti yönetimine iletti. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı. Erdoğan’ın, kabine toplantısında bakanlara, “Milletvekillerinin görüşme taleplerini ciddiye alacaksınız. Telefonlarına çıkacaksınız ve önerilerini dikkate alacaksınız. İcraatlarla ilgili eleştiri ve önerilere de yanıt verecek ve aranıza mesafe koymayacaksınız” uyarısında bulunduğu öğrenildi.