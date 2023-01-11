Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'başörtüsü' için referandum çıkışı /11 Ocak 2023 16:20

Erdoğan'dan 'başörtüsü' için referandum çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü konusunda yapılacak Anayasa değişikliği teklifi için referandum vurgusu yaptı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada başörtüsünün Anayasa'da güvence altına alınması hakkındaki teklif hakkında, "Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları söyle oldu:

Bu düzenlemeyle acı hatıralarımızın olduğu kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. 

 
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