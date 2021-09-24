Erdoğan'dan Biden'a sitem: Ben daha önceki ABD başkanlarıyla böyle bir sorun yaşamadım

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği ABD’'den eli boş döndü. ABD’ye adeta bir orduyla giden Erdoğan, 291 milyon dolara mâl olan Türkevi’nin açılışında şov yaptı. Açılış öncesinde bir program ‘dostum’ diye seslense de Biden ile görüşemedi. Erdogan, Biden ile görüşemeyince BBP Lideri Mustafa Destici ile biraraya geldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı çıkışında ABD Başkanı Joe Biden ile yaşanan soruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ı kast ederek, "Ben daha önceki ABD liderleriyle böyle bir sorun yaşamadım" ifadelerini kullanan Erdoğan, Rusya'ya da sıcak mesajlar verdi.

Erdoğan şunları söyledi:





“İki NATO üyesi olarak farklı noktada olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunu paylaşmamız lazım. Ben daha önceki ABD liderleriyle böyle bir konu yaşamadım. Şu anda maalesef böyle bir durumdayız. ABD ile bizim münasebetimiz, iki NATO üyesi olarak böyle olmamalı. ABD maalesef terör örgütlerine beklenenin çok üstünde silah, araç-gereç destekleri veriyor.”





RUSYA’YA SICAK MESAJLAR





“Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz.”