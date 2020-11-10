Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Biden'a tebrik mesajı /10 Kasım 2020 18:41

Erdoğan'dan Biden'a tebrik mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

SHABER3.COM

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı kutlama konusunda acele etmeyen ülkelerden biri de NATO müttefiki Türkiye idi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü gerçekleştirdiği iki farklı programda da Amerikan seçimleri ile ilgili görüş belirtmedi. Erdoğan'ın Pazartesi yapılan Büyükelçiler Konferansı'nda Türk-Amerikan ilişkilerine dönük hiç bir değerlendirmede bulunmadı AKP sözcüleri Biden'a yapılacak tebrik için seçim sonuçlarının kesinleşmesinin beklendiği mesajı verilmişti 

Ancak  Erdoğan beklenmeyen bir şekilde , ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:  Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum.

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