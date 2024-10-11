Erdoğan'dan bir kıyak daha: Cengiz Holding 3,5 milyar verip 100 milyar kazanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin Sinop Boyabat Bakır Maden Sahasını adrese teslim bir ihaleyle Cengiz Holding'e peşkeş çekmek üzere olduğunu tespit ettik. İhalenin tarihi 15 Ekim. Boyabat Bakır Maden Sahasında üretilecek bakırın piyasa değeri ihale şartnamesine göre bizim yaptığımız hesaplamalarla birlikte 100 milyar lira" dedi.







AKP'ye yakınlığı ve pek çok ihalede yer almasıyla bilinen Cengiz Holding'e bu defa da Sinop'un Boyabat ilçesinde maden tesisi ihalesinin verileceği öğrenildi.





Sözcü'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Ekim'de Sinop'un Boyabat ilçesinde bakır maden sahası tesisi kurmak için gerçekleşecek ihalenin Cengiz Holding'e verileceğini söyledi.





Üretilen bakırın piyasa değerinin 100 milyar TL ancak ihale bedelinin 3,5 milyar TL olmasına dikkati çeken Yavuzyılmaz, aradaki 28 kat farka işaret etti.





Şartnamede ihaleye girecek firmanın bakır zenginleştirme tesislerine sahip olması şartı var. Bu tesis, sadece Cengiz’de var.





Öte yandan Yavuzyılmaz, ihalenin bu şartlarda yapılması durumunda Maden Tetkik ve Arama (MTA)'nın şirketin yıllık cirosundan alacağı payın yüzde 1, oysa ihale rekabete açık hale getirildiği takdirde devletin cirodan alacağı payın yüzde 25 olduğunu belirtti.







ELAZIĞ'DA BENZER DURUM YAŞANDI

Yavuzyılmaz, Elazığ'ın Maden ilçesinde gerçekleşen ihalede de farklı bir şirketin ihaleye girdiğini ancak şartname şartları buna göre düzenlendiği için ihaleden üç gün önce Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesinin ortak olarak alındığını söyledi.





Aynı durum şu an Boyabat Bakır Maden Sahasının ihale sürecinde de yaşanıyor. Cengiz Holding Türkiye'de izabe tesise sahip tek şirket olduğu için, yeni bir izabe tesisi kurmak durumunda kalarak yaklaşık 300 milyon dolar daha fazla yatırım yapmak zorunda bırakılacak rakip şirketlerin devre dışı bırakılmasıyla adeta bu ihalelerin doğrudan tek kazananı durumuna geliyor.