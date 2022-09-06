Erdoğan'dan bir seçim hamlesi daha: 5,5 milyon kişinin borçları silinecek

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Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan ifadeleri şöyle:
- "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz."
- "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz"
- "İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır."
- "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."
- "Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere, doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak."
- "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık."
- "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir."
- "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir."
- "Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz."
- "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz"
- "Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.