Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan bir seçim hamlesi daha: 5,5 milyon kişinin borçları silinecek /06 Eylül 2022 09:51

Erdoğan'dan bir seçim hamlesi daha: 5,5 milyon kişinin borçları silinecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, vatandaşların icra takibine giren 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye edeceklerini söyledi.

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Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan ifadeleri şöyle:

  • "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz."
  • "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz"
  • "İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır."
  • "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."
  • "Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere, doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak."
  •  "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık."
  • "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir."
  • "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir."
  • "Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz."
  • "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz"
  • "Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.
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