Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması : Bunlar öğrenci değil





Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Boğaziçi'ndeki eylemler sorulduğunda "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil" dedi.





'Melih Bey yasalar dışında atanmadı'





Rektörlüğe atanan Melih Bulu'nun yasalara uygun olarak bu göreve getirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı "Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır" diye konuştu.





Erdoğan şöyle devam etti:





"Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.