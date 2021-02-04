Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Boğaziçi mesajı: Bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar /04 Şubat 2021 18:21

Erdoğan'dan Boğaziçi mesajı: Bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar

Kendi iktidarları döneminde üniversitelerin tek tipçi anlayıştan uzaklaşarak, farklı değerler üretir hale geldiğini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestoları için de, "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'yi yükseköğretimde ileri bir seviyeye taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

ÜNİVERSİTELER KOPYA OLMAKTAN ÇIKTI: Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Eski Türkiye alışkanlığında olan da yok değil. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

HİÇBİR ALANDA GERİLEME OLMADI: Tüm imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim almaları için seferber etmiş durumdayız. En kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır. Öğrenci sayısı bakımında Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin nitelik açısından da pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği belirlendi. Türk yükseköğrenim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı 4'ten 5'e çıkarken, hiçbir alanda gerileme olmadı. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü artırmak için gereken adımları artırmayı sürdüreceğiz.

BAŞKA ÜLKELERDEN HOCALAR ONLİNE DERS VERECEK: 15 genç üniversitemizin bazı bölümleri, 12 kıdemli üniversitemiz hocalarından dersler alacak. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin yayınlarından faydalanmalarını ortak projeler yürütmesini sağlayacağız. Projenin tamamen gönüllük esasına dayalı olarak, köklü üniversitelerdeki öğretim üyelerince yürütülmesidir.  YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir başka projenin müjdesini de vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'dir. Doktoroları insan kaynaklarının yükseköğretimimizde liyakat odaklı istihdamına olanak sağlamaktır. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki hafta uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarına, uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermelerine imkan sağlayacak çalışmadır. Öğrencilerimizin uluslararası bir bütünleşmeye adım atmaları ve farklı akademik kültürlerle tanışmalarına imkan sağlamaktır.
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