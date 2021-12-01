Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan Bülent Arınç'a davet /01 Aralık 2021 22:28

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a davet

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak “Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." açıklamasında bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme yapıldığı belirtildi.

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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, AKP’nin kurucu isimlerinden olan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Meclis eski Başkanı Bülent Arınç az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme Sn. Erdoğan’ın daveti sonucu gerçekleşti."

HELALLİK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda YİK Üyeliği'nden istifa eden Bülent Arınç, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Arınç, Erdoğan'a kırgın olduğunu ve helallik beklediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sorunlar olduğunu belirten Arınç, Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" demişti. Erdoğan ile ilişkisi hakkında konuşan Bülent Arınç, “Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir” demişti. Arınç ayrıca Erdoğan’dan ‘helallik’ beklediğini söyledi.

Bahçeli için ise “Bahçeli geçmişten beri bizim dışımızda bir insan. O ne söylerse onunla başka türlü hesaplaşırız zamanı, zemini geldiğinde…” ifadelerini kullanmıştı.
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