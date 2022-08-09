Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan cemevi ziyareti /09 Ağustos 2022 01:00

Erdoğan'dan cemevi ziyareti

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da art arda meydana gelen saldırılarla yeniden gündeme gelen cemevlerinin statüsü tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara'daki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek muharrem ayı iftarına katıldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

CEMEVİ YÖNETİM KURULU: ZİYARET HAKKINDA BİLGİMİZ YOK

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edeceği Hüseyin Gazi Cemevi’nin bağlı olduğu Hüseyin Gazi Derneği Yönetim Kurulu, ziyaretin bilgileri dışında olduğunu belirterek, “Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden Vakıf Başkanı’nı protesto ettiğimizi kamuoyuna duyururuz” açıklaması yapmıştı.

Hüseyin Gazi Derneği Yönetim Kurulu, söz konusu ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Bu ziyaretin bilgimiz dışında gerçekleştiğini ve bireysel kararla dergâhımızı siyaset oyununa alet eden Vakıf Başkanı’nı protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” diye belirtti.
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