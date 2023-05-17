Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan çok manidar açıklama: YSK ve AA görevini başarıyla yerine getirdi /17 Mayıs 2023 07:36

Erdoğan'dan çok manidar açıklama: YSK ve AA görevini başarıyla yerine getirdi

CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, YSK ve Anadolu Ajansı'nın görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın ortak sunduğu CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katıldı.

Seçim sonuçlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "Bütün bunlar klasik CHP ve Bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunları yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Bizim önde olduğumuz bal gibi bildikleri halde sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve şurekası 'Öndeyiz kazandık' açıklamaları yaptılar, kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor. Gerek YSK (Yüksek Seçim Kurulu) gerekse AA (Anadolu Ajansı) görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar kendi çapsızlıklarına beceriksizlerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta bir kere daha verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna  değinen Erdoğan, "28 Mayıs çok çok farklı olacak. Bu bir sinyal olacak. 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, AKP'nin oy oranındaki düşüşün de değerlendirildiğini belirterek, "Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştık. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş var, az olsa bir eksiklik söz konusu. Dün yaptığımız toplantıdan sonra çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu bunları gidermek üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız ve gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesini ziyaret edeceğim"

"Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız" diyen Erdoğan, deprem bölgesinin bir bölümünü bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti. Erdoğan, "Miting düşünmüyorum. Oralarda miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Bu hafta sonu inşallah bölgede olacağız" diye konuştu.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,5 oy alarak seçim yarışını önde tamamlayan isim olmuştu. Erdoğan'ın en yakın rakibi Milet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,5 dolayında oldu.
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