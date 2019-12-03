Erdoğan'dan Davutoğlu'na ilk darbe!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının akabinde parti sözcüsü Ömer Çelik, Şehir Üniversitesi’ne kayyım atanacağını resmen açıkladı.





Meselenin siyasi olmadığını iddia eden Çelik, "Bundan sonrasında düzenleme mekanizması Yüksek Öğretim Kurulu'dur (YÖK). Hami üniversite, Marmara Üniversitesidir." dedi.





AKP MYK, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.





Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Şehir Üniversitesi'ne dair bir soru üzerine Halkbank'ın tedbir kararı aldırdığı Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devredileceğini söyledi.





"ARSANIN TAMAMEN HİBE EDİLMESİ KANUNLARA AYKIRI"





Çelik, üniversetinin yeni kampusünün yer aldığı arazinin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasından sonra Başbakanlıkça tamamen üniversiteye hibe edildiğini belirterek, "Bu cumhuriyet tarihinde olmamış bir şey. Tahsis başka bir şey, hibe edilmesi ve mülkiyetin devredilmesi bambaşka bir şey." dedi.





"Hiçbir üniversiteye yapılmamış bu ve bilabedel yapılıyor." diyen Çelik, "İlgili kanunlara ve uygulamalara da aykırı. Üniversitenin bankadan kredi almak için sadece tahsis edilmesi gereken bir araziyi daha sonra kendisine hibe edildikten sonra Cumhurbaşkanımızın tahsis ettiği bu durumu bir mülkiyet ve bilabedel bir devre dönüştürüyorlar." diye konuştu.





Aynı arsanın Halkbank'a teminat olarak gösterilerek bankadan kredi temin edildiğine işaret eden Çelik, "Yani olmayan bir uygulamadan usule aykırı bir işlemden bankadan kredi almaya giden bir süreç söz konusu. O dönemde Mimarlar Odası dava açıyor." dedi.





ÇELİK: BUNU ÖĞRENCİ GELİRLERİ İLE ÖDERİZ" DİYE HESAP ETMİŞLER





Çelik şöyle devam etti: "Daha sonra bu borçlar ödenemeyince 'bunu öğrenci gelirleriyle öderiz' deyip, öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili birtakım başvurular yapılıyor. Neticede Danıştay burada haksız bir mülk edinme sonucuna varıyor. Bu kararın arkasından banka yeni fiili duruma göre harekete geçiyor. Harekete geçerken 'Mevcut durumda sizin taahhütlerini yerine getirmeniz bu finansmanı sağlamanız ne şekilde olacaktır.' diye söylüyor."





Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu 2015 yılında kendi kurduğu Şehir Üniversitesi'ne hibe ettiği Hazine arazisini 2019 yılında fark edebildi!





"MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDİLİR"

Çelik, üniversitenin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan bir mesele ile karşı karşıya olduklarını iddia ederek şöyle devam etti: "Mesele sadece yönetimle ilgili meseledir. Dolayısıyla burada hami üniversite, bu üniversitenin yönetimini ve borçlarını devralacaktır. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullanılan bu ifadeler tamamen yanlıştır."





Çelik, Şehir Üniversitesi'ne kayyım tayin edilmesi ile kamunun bir yük aldığını iddia ederek, "Yani üniversitenin yanlış yönetilmesinden doğan zaafı gidermek için borçları kapatmak, bu borçları devralarak bir yük almaktadır." dedi.





Şehir Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanlığını AKP hükümetlerinde Çalışma ve Milli Eğitim bakanlıklarını üstlenen Ömer Dinçer yapıyor.

AHMET DAVUTOĞLU TARAFINDAN KURULMUŞTU





Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na ait Şehir Üniversitesi, Halkbank'tan aldığı 307 milyon TL kredi borcunun geri çağrılması karşısında mali dar boğaza girmişti.





8'i doktora, 571'i yüksek lisans ve 2 bin 663'ü lisans seviyesinde olmak üzere toplam 3 bin 242 öğrencinin eğitim gördüğü Şehir Üniversitesi'nin akademik kadrosunda 424 kişi bulunuyor.



2010-2011 akademik yılında açılan üniversitenin banka hesaplarına tedbir kararı konulduğu için iki aydır akademisyenlerin ve idari personelin maaşları ödenemiyordu.





ABDULLAH GÜL ARA BULUCU OLMUŞTU





Halkbank'ın Davutoğlu'nun AKP'den istifa ettiği 13 Eylül'den itibaren icra takibini başlatması manidar bulunmuştu.





Üniversiteye müdahale edilmemesi için 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtilmişti.





Ancak Erdoğan bütün eleştiri ve ikazlara rağmen Şehir Üniversitesi'ne kayyım tayin edilmesi için talimat vererek Davutoğlu'na karşı ilk hamleyi yaptığı ifade ediliyor.