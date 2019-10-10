Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan dedikodulara imalı cevap: O ittifakın parçalanması, zayıflaması lazım /10 Ekim 2019 10:42

Erdoğan'dan dedikodulara imalı cevap: O ittifakın parçalanması, zayıflaması lazım

Tayyip Erdoğan Sırbistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Cumhur ittifakını genişletmek istediklerini söylerken Millet İttifakı için de 'zayıflaması ve parçalanması lazım' dedi

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Erdoğan yandaş basın mensuplarının sorularını cevaplarken son günlerde tartışma konusu olan 'İyi Parti ile anlaştıkları' yönündeki dedikoduları yalanlamadı. Erdoğan aksine 2023'e kadar Cumhur İttifakını zenginleştirmek istediklerini, İyi Parti-CHP birlikteliğinin parçalanması gerektiğini belirtti:

''Bir defa ittifakların zenginleşmesi, fakirleşmesi yaklaşımı mümkündür olabilir. Temennimiz o dur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023’e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık. Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli.''
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