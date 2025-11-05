Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'Demirtaş' cevabı: 'Yargı ne derse ona uyarız' /05 Kasım 2025 14:34

Erdoğan'dan 'Demirtaş' cevabı: 'Yargı ne derse ona uyarız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili tartışmalar hakkında konuştu.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Toplantı bitiminde gazeteciler Erdoğan'a Demirtaş'ın tahliyesini sordu. 

DEMİRTAŞ YANITI: YARGI NE DERSE O OLUR
Erdoğan, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili alınan yeni AİHM kararına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine "Burası yargı ülkesi, yargı ne derse o olur ve ona uyarız" yanıtını verdi. 

BAHÇELİ DE YEŞİL IŞIK YAKTI
MHP lideri Devlet Bahçeli de dün grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Demirtaş'ın tahliyesi için 'Türkiye için hayırlı olur' demişti. 
