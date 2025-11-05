Erdoğan'dan 'Demirtaş' cevabı: 'Yargı ne derse ona uyarız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Toplantı bitiminde gazeteciler Erdoğan'a Demirtaş'ın tahliyesini sordu.





DEMİRTAŞ YANITI: YARGI NE DERSE O OLUR

Erdoğan, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili alınan yeni AİHM kararına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine "Burası yargı ülkesi, yargı ne derse o olur ve ona uyarız" yanıtını verdi.





BAHÇELİ DE YEŞİL IŞIK YAKTI

MHP lideri Devlet Bahçeli de dün grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Demirtaş'ın tahliyesi için 'Türkiye için hayırlı olur' demişti.