Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan dikkat çeken 10 Kasım kararı: 2015'ten bu yana ilk olacak /08 Kasım 2024 10:33

Erdoğan'dan dikkat çeken 10 Kasım kararı: 2015'ten bu yana ilk olacak

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde birçok anma programı düzenlenecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan etkinlikler, Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışıyla devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Bu toplantı, Çankaya Köşkü’nde 2015 yılından sonra yapılacak ilk kabine toplantısı olacak.

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, pazar günü Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak.

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANACAK
Yandaş Yeni Şafak'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

2015'TEN BERİ BİR İLK OLACAK
Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.
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