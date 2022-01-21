Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması: Aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını düşünüyoruz /21 Ocak 2022 17:17

Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması: Aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını düşünüyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD üyeleriyle görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Döviz mesajı veren Erdoğan, "Aşırı dalgalanmaların bir daha yaşanmayacağını düşünüyoruz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul ettiği programdan sonra açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde biz daha büyük bir hedef peşinde koşuyoruz. Yatırım, istihdam, ihracat ve üretim, tüm bunları getirip dayadığımız yer iki önemli altyapıdır. Bu istikrar ve güvendir. 

20 Aralık'taki tedbir paketi ile döviz kurundaki köpüğü aldık. Ardından asgari ücretten memur-emekli maaşlarına kadar insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar attık. Piyasalarda bir daha aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını düşünüyoruz. Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede almayı arzu ediyoruz. Sizlerden beklentimiz siyasetteki tek sermayesi umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden üretmeniz, yatırımları artırmanızdır"


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