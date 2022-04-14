Erdoğan'dan e-ticarete sınırlama açıklaması

Koronavirüs saldırını sırasında büyük bir patlama yapan e-ticaret sektörü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.





Esnaf ve sanatkârla birlikte bir iftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptı konuşmada e-ticaretle ilgili bazı düzenlemeler yapılacağı mesajını verdi.







Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomideki gidişattan yine salgını, Ukrayna'daki savaşı ve stokçuluğu sorumlu tuttu. Erdoğan, "Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz" dedi. İnternetten yapılan satışlarla da ilgili sınırlama getireceklerini duyuran Erdoğan, "E-ticaret platformlarına çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomideki gidişattan yine salgını, Ukrayna'daki savaşı ve stokçuluğu sorumlu tuttu. Erdoğan, "Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz" dedi. İnternetten yapılan satışlarla da ilgili sınırlama getireceklerini duyuran Erdoğan, "E-ticaret platformlarına çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz" ifadelerini kullandı.





Erdoğan esnaf ve sanatkârla iftar yaptı. İftar sonrası kürsüye çıkan Erdoğan e-ticaret ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:"İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz."