Erdoğan'dan enfalsyon ve hayat pahalılığı açıklaması

Yaptığı konuşmada hayat pahalılığı ve enflasyon konularına da değinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrik ve doğalgazda desteğin yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu





- Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, makam ve mevki ile olmaz. Anadolu'yu kendimizi çerisi, ahisi, dervişi ve abdalıyla birlikte vatan yaptık.





- Türkiye'yi küresel güçlerin, darbecilerin pençesinden AK Parti öncülüğünde birlikte kurtardık.





- Sizlerden evlatlarınıza göğsünüzü gererek bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü sonuna kadar kullanmanızı istiyorum.





- Kadro değişimi bir bayrak yarışıdır.





- Aktif çalışma hayatınız bittiğinde üzerime düşeni yaptım diyebileceğiniz bir gayret sarf etmenizi istiyorum.





- Kazanımlarımızı korumak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını korumak için yeniden mücadele bayrağını yükseltelim diyorum.





- Dayanışmamızı, kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.





- AKP ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin her birini cebinden çıkarabilecek kabiliyete sahiptir. 2023'te ülkemizi 2053'e taşıyacak yolların taşlarını hep birlikte döşeyeceğiz.





- Bölgemizin ekonomik krizlerle şekillendirilmeye çalışıldığı dönemde birliğimiz daha güçlü olmalı.





- Bu hafta da Tokat Havalimaı'nın açılışını yapacağız, durmak yok yola devam, diyoruz.









HAYAT PAHALILIĞI AÇIKLAMASI









- Elektrik ve doğalgazda desteğin yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

- Partimizi medeniyetimizin birikimini ortaya koyan büyük bir resim olarak görüyorum.- Salgınla birlikte küresel üretim ve lojistik sisteminde yaşanan sıkıntı, ülkemizi hazırladığımız atılım için tarihi bir fırsat çıkardı. Yaşadığımız zorlu hadiselerin de etkisiyle zaruri bir ekonomi politikası değişikliğine gitmek zorunda kaldık.- Hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara yöneldik.