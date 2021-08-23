Erdoğan'dan Ensar Vakfı'na bir kıyak daha

45 ERKEK ÇOCUK SİSTEMATİK TECAVÜZE MARUZ BIRAKILDI





BİLAL ERDOĞAN'IN VAKIFLARI DA LİSTEDE





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARAR VERİYOR





BELEDİYELERİN HESAPLARI BLOKE EDİLDİ





Çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bir iltimas daha sağlandı. Belediyelerin nakdi yardım toplama ve dağıtma yetkisi ile elinden alınırken gerici Ensar Vakfı’nın izin almadan yardım toplamasına izin verildi.İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine Ensar Vakfı da eklendi. Vakfa bu hakkın Erdoğan'ın onayıyla 30 Temmuz tarihinde verildiği açıkladı. Ensar Vakfı’na bu hakkın verildiği gün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, orman yangınları sırasında “Milletimiz cömerttir” sözleriyle para istemiş ve Antalya Valiliği tarafından nakdi yardımlar için bir hesap açılacağı açıklanmıştı.İzinsiz yardım toplama hakkı verilen Ensar Vakfı’nın Karaman'daki yurtlarında, 45 çocuk, onlardan sorumlu olan bir öğretmen tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Olay, 2016 yılında bir çocuğun yaşadıklarını bir psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. İstismarın duyulmasının ardından, cinsel istismara maruz bırakan Muharrem Büyüktürk tutuklanarak, 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu skandala rağmen iktidar Ensar Vakfı’na destek vermeyi sürdürdü.Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı bilgilere göre, 1995 ile 2021 yılları arasında toplam 34 dernek ve vakfa ‘izin almadan yardım toplama hakkı’ verildi. Bu 34 dernek ve vakıftan 32’si izin almadan yardım toplama hakkını AKP iktidarların görevde olduğu 2004 ile 2019 yılları arasında aldı.İzin yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almıyor.Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde.Vakıf ve derneklere izinsiz yardım toplama hakkı daha önce İçişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile veriliyordu. Başkanlık sistemi ile izinsiz yardım toplama hakkı için Cumhurbaşkanı'nın kararı yeterli sayılmıştı. Kanunun bu hakkı düzenleyen maddesi, “Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir” şeklinde değiştirilmişti.Geçtiğimiz yıl, koronavirüs salgını nedeniyle, işini kaybeden ya da zor durumda olan yurttaşlara yardım amacıyla CHP'li büyükşehir beledilerinin başlattığı bağış kampanyaları, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı. Muhalefet belediyelerinin yardım toplamak için açtığı banka hesapları bloke edildi.Şubat ayında Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de meydana gelebilecek depremlerin ardından zarar gören afetzedeler için gerek görülmesi halinde AFAD koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu kararla, belediyelerin afetzedeler için yardım toplama konusunda devre dışı bırakılacağını söyledi.Eskişehir’de pandemi döneminde Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi’nin yoksullara sıcak yemek dağıtımı için kurduğu aşevlerinin banka hesaplarına el koyuldu.CHP’li Burdur Belediyesi’nin üretip ücretsiz dağıttığı 200 bin maske için şikayet üzerine valilik inceleme başlattı. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi de sokağa çıkma yasağında bedava ekmek dağıtmak istedi ancak belediyenin bu çalışması da engellenmeye çalışıldı.