Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Erdoğan'a yeni 'tek adamlık' yetkisi /01 Eylül 2024 10:18

Erdoğan'dan Erdoğan'a yeni 'tek adamlık' yetkisi

Yapılacak atamalar, ilgili bakanlık ve kurumlarca belirlenip Erdoğan’ın onayına sunuluyordu. Artık atanacak isimleri de Erdoğan belirleyecek.

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Daha önce Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılan birçok makam, artık Cumhurbaşkanı kararı ile atanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanların atama yetkisi kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilin emniyet müdürünü belirleme yetkisini de kendi uhdesine aldı. 

Sözcü'de yer alan habere göre bugüne kadar birçok makama yapılacak atamalar, ilgili bakanlık ve kurumlarca belirlenip onay için Erdoğan’a sunuluyordu. Şimdi ise atanacak isimleri de Erdoğan belirleyecek. Bu makamlar arasında TÜİK ve TOKİ başkan yardımcıları, Sayıştay savcıları, Polis Akademisi Başkanı, Adalet, Mülkiye Maliye Müfettişleri, vali yardımcıları ve genel müdür yardımcıları, kaymakamlar, Spor Toto, KİT ve Milli Piyango Yönetimi, müftüler ile defterdar da var.

CETVELLER DEĞİŞTİ

Üst kademe yöneticilerin atanmasına ilişkin 3 sayılı kararnamede yer alan, “(I) sayılı cetveldeki kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetveldeki kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya yetkili amirlerce atama yapılır. Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir’’ hükmü değişti. Bu madde, “Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon kadro ve görevlere Cumhurbaşkanı kararı ile atama yapılır” biçimine getirildi.  Böylelikle (II) sayılı cetveldeki kadrolara Cumhurbaşkanı “onayı’’ değil, “kararı’’ ile atama yapılacak, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara ilişkin fıkra da yürürlükten kaldırıldı.
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