Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu açılışında, açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:





“Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak. Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.





Karayolu, demir yolu, havayolu taşımacılığında çağ atlattık. Deniz yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yeni otoyol mesafemiz 1581 kilometreyi buldu. 1714 kilometre ile birlikte 3295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km ile aldık. 79 senede yani. Biz buna 21400 km ilave ettik. Toplam 27500 km'ye yükselttik. Nereden nereye...





O KÖPRÜYE BAHÇELİ'NİN ADI VERİLMEYECEK





1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında orada bulunduk. 18 Mart 2022'de hedefimiz hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı devam etmediği projelere devam ediyoruz. Adana için sembol eser olan Seyhan Barajı'nın yanındaki köprüdür. Yüzde 47'lik tamamlanan köprünün kalan kısımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli ismiyle başlayan bu köprünün adını Sayın Bahçeli'nin isteğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.





"KÜRESEL-BÖLGESEL GÜÇ HALİNE GELDİK"





Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Bizim siyasi hayatımızın tamamı özellikle İBB Başkanı seçildiğimizden beri devam etti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi hem kalkındırdık, hem de güçlendirdik. Eskilerin düt demeye dudak gerektiği sözü var. Son 7 yılda Türkiye'nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç haline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.





"EKONOMİK PRANGALARI PARÇALADIK"





Türkiye'deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık.





Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik.





İLK SEÇİMLER 2023 YILINDA





İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.