Erdoğan'dan 'Erken seçim olmayacak!' açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





Erdoğan, erken seçim çağrılarına, "Hala, ‘erken seçim erken seçim.’ Olmayacak erken seçim; Haziran 2023" diyerek karşılık verdi, "Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir" dedi.





Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip, halelleştirmekten başka bir iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. HDP'ye de, şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız" ifadelerini kullandı.





Erdoğan konuştuğu sırada, hemen her açıklaması ardından doların yükseldiğine dikkat çeken Twitter kullanıcıları, "#AllahAşkınaSus" etiketini Türkiye TT listesinde 3. sıraya kadar yükseltti.