Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'dan Esad ile görüşme planı: Talimat verdim /12 Temmuz 2024 08:57

Erdoğan'dan Esad ile görüşme planı: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi için temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Filistin topraklarında barış sağlanana kadar Türkiye'nin İsrail ile NATO arasında işbirliği yapılmasına yönelik girişimlerini onaylamayacağını söyledi.

Erdoğan, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır" dedi.

Erdoğan, Ankara'nın ateşkesin ilanı ve kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğunu ifade etti.

HEDEFİMİZ ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ'NE ÜYE OLMAK

Erdoğan, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin katılım sürecine ilişkin soruya, "Gözlemci üye olarak değil, bizim hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Bunu gerek sayın Putin'le gerek Şi Jinping ile ayrı ayrı görüştüm. Ayrıca Kazakistan başkanı ile görüştüm ve bütün daimi üyelerden bu konuda destek istedim" cevabını verdi.

Son dönemde gündeme gelen Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımları ile ilgili de konuşan Erdoğan, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suriye ile ilişkileri düzeltmek üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme talimatı verdiğini söyledi.

F-16 SORUNU 3-4 HAFTAYA BİTECEK

Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Erdoğan, "Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili Biden'la konuştum. Bana 3-4 haftaya bu sorunun çözüleceğini söyledi" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiklerinden terörle mücadelede birlik olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
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