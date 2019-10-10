Samanyolu Haber /Gündem / Esed itirafı: Rejimle ilişkilerimizi... /10 Ekim 2019 14:02

Esed itirafı: Rejimle ilişkilerimizi...

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın 2'nci gününde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed rejimi ile diyalog kuracağı konuşulmaya başlandı. Aracı rolünü ise Rusya üstlenecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik dün başlattığı askeri harekâta dair değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmaya çalışacağını söyledi.  

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Şam rejimi ile resmi ilişkide bulunduklarını artık saklamıyor. 

LAVROV: TÜRKİYE SURİYE ARASINDA DİYALOG BAŞLATACAĞIZ

Sputnik'in haberine göre, Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için Türkmenistan'ın başşehri Aşkabat'a giden Lavrov, gazetecilerin Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyona ilişkin soruları cevapladı.

Lavrov, "Türkiye ile Suriye arasında diyalog başlatmaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu öngörmek için dayanaklarımız var" dedi.

ERDOĞAN O SORUYA NASIL CEVAP VERMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan Ankara'ya dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. 

Erdoğan gazetecilerin, Suriye lideri Beşar Esed ile ileride işbirliği ihtimalinin sorulması üzerine “Ben kendim konuşmam o ayrı mesele. İstihbarat örgütlerimiz birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar.” dedi. 

Erdoğan, “Suriye‘de rejimle ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Esed rejimi ile resmi görüşmelerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı (sol başta) görevlendirdiği belirtiliyor. Fidan Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât için dün akşam Saray'da yapılan toplantıya katılmıştı.
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