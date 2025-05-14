Erdoğan'dan 'fesih' mesajı: 'Titizlikle takip edilecek'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başlıklardan biri de PKK'nin kendini feshetmesiydi.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





PKK'NİN FESHİ: 'YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK'

Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz. Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.





"YOLUMUZA DÖŞENEN MAYINLARI TEMİZLEMEKLE ÇOK VAKİT KAYBETTİK"

Rahmetli Özal'dan beri başlatılmış pek çok iyi niyetli girişimler vardır. Farklı odakların müdahalesi ile akamete uğratılmıştır. Terör gerilemek yerine zeminini genişletmiştir. Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk, hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Karanlık hesapların saldırıları ile sabote edildi bu kararlılığımız. 40 yılı aşkın sürede milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, kayıp vermiştir. Terör Sadece milletimizin canını yakmadı ekonomimize de darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynağı terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır. Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik. Ödenen büyük bedeller bugünkü kimi sıkıntıların bile kaynağı oldu.





2023 ve Türkiye yüzyılı vizyonu değil de eski paradigmalar ile devam etsek bu noktaya gelemezdik. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır. Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün. Bunu başaramayan toplumların ne hallere düştüğünü görüyoruz. AK Parti olarak bu mutabakatı sağladığımız için 23 yıldır iktidardayız. Biz bu sayede ülkemizi nice badirelerden kurtardık.





BAHÇELİ'YE ŞÜKRAN, SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E TEŞEKKÜR, ÖZEL'E TAKDİR...

Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Dengelerin altüst olduğu dönemde, ülkü gönül ve fikir birliği için çabalıyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Ülkemizin adını sanatla, yükselişle anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum.







