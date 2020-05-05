Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Feyzioğlu'nu kurtarma hamlesi /05 Mayıs 2020 15:20

Erdoğan'dan Feyzioğlu'nu kurtarma hamlesi

Tayyip Erdoğan tartışmalı bir söylem daha ortaya attı. Baro ve Tabip odası başkanlık seçimlerinin yeniden düzenleneceğini söyledi.

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Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni sürecin öncülüğünü yapmak da 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye düşüyor. Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Salgınla mücadelemizin başarıyla sürmesi gündemimizdeki meselelere daha sıkı bir şekilde yönelmemize imkân sağlıyor. Meclis'te başlanmış olan ya da neticelenmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır. Geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların  fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim usulüne yönelik düzenlemenin aciliyetini ortaya koymuş, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız."

YİNE BİR PERDELEME İLE HANGİ KURUMLARI ELE GEÇİRECEK?

Birlik Başkanlıkların seçimiyle ilgili düzenleme özellikli muhalif karakterli Türk Tabipler Birliği (TBB) ve bazı baroları ilgilendiriyor. Bilindiği üzere TBB, korona virüsle ilgili mücadeleyi öven hükümetin aksine açıklamalarda bulunmuş, vak'a ve ölümleri Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre raporlamayan Sağlık Bakanlığı'nın gerçek rakamı gizlediğine dikkati çekmişti. 
Barolarda ise saray güdümüne giren Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu merkezli büyük muhalefet oluşmuştu. Kasım 2019'da bu üç büyük baronun önderliğinde Barolar Birliği başkanlığı seçimi çağrısı yapılmış, gerekli usul şartları oluşmasına rağmen Feyzioğlu kendi kararıyla seçim yaptırmamıştı.
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