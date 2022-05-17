Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç ile ilgili çok konuşulacak NATO açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısının ardından NATO'ya katılma adımları atan İsveç ve Finlandiya'nın örgüte katılımına sıcak yaklaşmayan Türkiye'ye iki ülke heyetlerinin bir ziyaret yapacak olmasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok konuşulacak bir açıklamayla cevap geldi.





İki ülkenin de teörr örgütlerine ve sempatizanlarına kucak açtığını ifade eden Erdoğan, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor. Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: YORULMASINLAR





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" dedi.Erdoğan "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar" diye ekledi.