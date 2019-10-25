Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisi'ne Diktatör başlığı sebebiyle suç duyurusu /25 Ekim 2019 12:21

Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisi'ne Diktatör başlığı sebebiyle suç duyurusu

Erdoğan, Fransız Le Point Dergisi Yayın Direktörü Etienne Gernelle ve Le Point Dergisi yazarı Romain Gubert hakkında, yayımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aleni hakaret edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir ki şüphelilerin beyanları, tümüyle hezayandan ibarettir. Siyaset kurumu ve medyası bir terör örgütüyle angajman ilişkisine giren bu ilişki çerçevesinde terör örgütünün propaganda aracına dönüşen Fransa'dan hakikat kırıntısı olabilecek bir açıklama beklemek gerçekçi olmayacaktır. Tarihi soykırım ve katliamların dramatik örnekleri ile dolu bir ülkenin, Sayın Cumhurbaşkanımıza insanlık adına bir şeyler öğretmeye çalışması ve çalışırken de asılsız ithamlarla suçlaması tipik bir hadsizlik örneğidir. Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yazdıkları yazıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Yayınlanan derginin dağıtılması, videonun ve dergiye ait görsellerin internet siteleri aracılığıyla birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekir."
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