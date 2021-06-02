Erdoğan'dan gazeteciye canlı yayında şok soru: Öldürdün mü?

TRT'de soruları yanıtlayan Erdoğan, geçtiğimiz hafta AKP Merkez Karar Yürütme Kurulunda hayvan haklarına yönelik konuyu görüştüklerini ve sürecin hızlandırılmasını istediğini aktardı. Erdoğan, "Şu anda Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Bey, komisyon başkanı da olması hasebiyle de işi süratle devam ettiriyorlar. İnşallah başaracağız" açıklaması yaptı.







"ÖLDÜRDÜN MÜ?"







Erdoğan, kendisinin de 15-16 evcil hayvanı bulunduğunu, bunların gittiği yerlerde kendisine ve eşine hediye edildiği anlattı. Bu sırada Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk ile arasında geçen şu diyalog sosyal medyada tepki topladı:





Erdoğan: Sende kaç tane hayvan var?





Hasan Öztürk: Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var.





Erdoğan: Öldürdün mü?





Hasan Öztürk: Ben öldürmedim efendim.