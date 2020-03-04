Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ''Güldüm ama bir sorun orda niye güldüm'' savunması /04 Mart 2020 10:12

Erdoğan'dan ''Güldüm ama bir sorun orda niye güldüm'' savunması

Tayyip Erdoğan, eski milletvekilleriyle buluşmasında ‘gülme anı’na ilişkin videoya yapılan eleştirileri "Şeytani bir kampanya" ifadeleriyle yanıtladı ve "Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum" savunmasını yaptı.

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Erdoğan başkanlığında önceki gün AKP Genel Merkezi’nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre Erdoğan’a eski İstanbul milletvekilleri ile geçen hafta sonu düzenlenen toplantıdaki 'gülme' videosu izletildi ve konu üzerinde tartışma yapıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, videoyu izlerken sinirlendiği öne sürülen Erdoğan, "Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum" savunmasını yaptı. 

'Dediğimi yaptım'

Erdoğan Avrupa’nın Suriyelilere yaklaşımını da şöyle eleştirdi:

"9 yıldır bizim mültecilere muamelemize bakın. İnsan hakları şampiyonları daha ilk günden su koyverdi. ‘Siz verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz kapıları açarım’ demiştim. Dediğimi yaptım. Hiç kimseyi zorla göndermiyoruz. Şimdi kapıları açtık, ‘Arzu eden gidebilir’ diyoruz."
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