Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye Suriye'de güvenli bölgenin en kısa sürede oluşturulması gerektiğini ifade etti.







Salı günü ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul eden Erdoğan, yaptığı konuşmada "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları" dedi. Erdoğan ayrıca, "50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir" diye konuştu.





Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin mümkün olmadığını" kaydetti. Cumhurbaşkanı, "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır" diye konuştu.





ABD'ye Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında da bulunan Erdoğan, "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır" dedi.





Geçen hafta Erdoğan, güvenli bölge olmadığı sığınmacılar için kapıların açılabileceğini söylemişti. Erdoğan, "Oldu, oldu. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz" diye konuşmuştu.