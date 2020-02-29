Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'dan haber var... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akaryakıta vergi zammı yapıldı /29 Şubat 2020 11:08

Erdoğan'dan haber var... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akaryakıta vergi zammı yapıldı

İdlib'deki şehitlerden sonra iki gündür basın önüne çıkmayan Tayyip Erdoğan'dan haber var... Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile benzin ve motorine 15 kuruş Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Bir litre benzinden alınan ÖTV tutarı 2.37 liradan 2.52 liraya yükseltildi. Zam kalıcı bir şekilde pompaya yansıyacak.

SHABER3.COM

Benzin ve motorinde Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 15’er kuruş zam geldi. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2.3765 liradan 2.5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1.9059 liradan 2.0559 liraya çıktı. Benzin ve motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, 2178 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi.

Buna göre benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına yüzde 6.31 oranında zam geldi.

ÖTV üzerinden alınan KDV’den ötürü zam yaklaşık 18 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

An itibariyle İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.63 TL, motorinin litre fiyatı ise 6.27 TL.

Geçen ay da vergi zammı yapılmıştı

29 Ocak 2020 tarihinde de motorinin litresinden alınan ÖTV tutarına 11 kuruş zam yapılmıştı. Zam ÖTV üzerinden alınan KDV ile birlikte pompaya 13 kuruş olarak yansımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan haber var... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle... Sonraki Haber >>

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:49