Erdoğan'dan Hamas'a operasyon

Anshel Pfeffer imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Filistinli militanlarla bağlarını yeniden gözden geçirdiği' belirtildi.







BBC Türkçe servisi tarafından çevrilen haberde Hamas'ın Suriye'den çıkmaya zorlanması, Mısır'da da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi yönetiminde barınamaması üzerine Türkiye'ye yöneldiği aktarılıyor:





"AKP, Hamas'ın ilham aldığı Müslüman Kardeşler'in ideolojisini paylaşıyor. Türkiye, Hamas'ın bazı önemli üyelerine uzun süreli vizeler hatta Türk vatandaşlığı verdi. Sahiplenilmenin getirdiği rahatlıkla Hamas başına buyruk davranmaya başladı. Geçen sene, İstanbul'u, diğer ülkelere siber saldırılar düzenlemek dahil gizli operasyonları için bir merkez olarak kullanmaya başladı. Faaliyetleriyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların arasında mühendislik ve tıp okuyan Filistinli öğrencileri üye yapıp gizli operasyonları için ülke dışına göndermek de var."





Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle arasında gerilimler yaşandığını hatırlatıp Türkiye'nin 'yakın rakipleri' Yunanistan ile Kıbrıs'ın ise, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap devletleri ile yeni ittifaklar inşa ettiğine dikkat çekiyor.





"İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE TEK PAZARLIK KOZU HAMAS"





Haberin devamında şu yorumlar yapılıyor:





"Dış politikası darmadağın olan Erdoğan, ülkesinin eski müttefikleriyle yeniden bir araya gelmeye çalışıyor. İsrail dahil. Elinde, İsrail'in ilgilenebileceği bir pazarlık kozu var: Hamas.





"Erdoğan açıktan, Türkiye'nin Filistinlileri İsrail'e karşı desteklediğini söylüyor. Ama Hamas'ın, kendisinin haberi olmadan yetki sınırlarını aşması, Erdoğan'a örgütün faaliyetlerini kısıtlaması için bir gerekçe sağladı.





"Türk hükûmeti son haftalarda Hamas'ın operasyonlarına sınırlamalar getirmeye başladı. Türk medyasında yer alan haberlere göre üyelerine artık uzun süreli vizeler veya Türk vatandaşlığı verilmiyor. En azından bir defasında, bir Hamas üyesi İstanbul havalimanında gözaltına alınıp sınır dışı edildi.





"ERDOĞAN İSRAİL İLE ANLAŞMAK İÇİN BUNU YAPACAK"





Hamas'ın eleman kazanma çabalarına da dikkat çekilen haberde Türkiye'de bu iş için kurulan bazı paravan derneklerin bulunduğuna da vurgu yapılıyor.





Haber şu satırlarla sona eriyor: "Dünya genelindeki adımları ise geri tepti. Türkiye hala NATO üyesi ama ABD geçen yıl, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi S-400'ü satın alma kararıyla, F-35 savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ne satışını iptal etti. İsrailli yetkililer son haftalarda, Kudüs ile Ankara arasındaki ilişkilerin gelişmesinin anahtarının, Türkiye'nin Hamas'a olan desteğini çekmesi olduğunu söyledi. Erdoğan mesajı almış görünüyor."



