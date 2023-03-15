Erdoğan'dan Hatipoğlu'na 'kader' şoku

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.







Atama kararlarına göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne kurucu rektör Nihat Hatipoğlu yerine Prof. Dr. Şehmus Demir atandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” diyen Erdoğan’ı “Kader bu değil, kader tedbir almaktır” diye eleştirmişti.





UZMANLARI DİNLEMEDİĞİMİZ İÇİN FELAKET GELMİŞSE BUNU KADERLE İFADE ETMEYECEĞİZ

Nihat Hatipoğlu’nun ATV canlı yayınında yaptığı açıklama şöyle:

“Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Uzmanları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır.





BİR YILIK BİNALAR YIKILDI, DEMEK Kİ ORADA HİLE VAR

“Akıldan daha büyük tedbir yok diyor” sevgili peygamberimiz. Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Bütün tedbirleri alacağız, bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var.”