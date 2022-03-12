Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan hemşehrileri bile umudunu kesti /12 Mart 2022 11:18

Erdoğan'dan hemşehrileri bile umudunu kesti

Oğuz Kaan Salıcı, AKP oylarının istikrarlı bir şekilde eridiğini belirterek, “Erdoğan Türkiye’yi unutmuş durumda. Memleketi Güneysu’da bile CHP’ye katılım var” dedi.

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CHP'nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden CHP'ye katılımlar olduğunu açıkladı. Salıcı, “Hemşehrileri Erdoğan'a küskün. Cumhurbaşkanı kendi memleketi de dahil, Türkiye'yi unuttu. Sokakta başka bir Türkiye var. AKP, çok hızlı bir şekilde eriyor” dedi ve Sözcü'den Başak Kaya'ya şunları söyledi:

“Doğu masası kurduk. Cizre, Şırnak, Hakkari, Van'da yaptığımız çalışmalardan Erdoğan rahatsızlığını getirdi. O günlerde çok sayıda kişi partimize katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde o kucaklaşmayı görüyoruz. Şimdi Karadeniz masasını kurduk. Erdoğan daha çok rahatsız olacak. Çünkü Rize'de 700'ün üzerinde arkadaşımız partiye katıldı. Erdoğan'ın memleketi Rize, AKP'ye yoğun oy verdi ama demek ki karşılığını alamadılar, CHP'ye katılıyorlar. Bu sefer CHP'ye en az bir milletvekili verecekler. Hep iktidara oy verdiler ama geldikleri noktadan hiç memnun değiller.”

SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR

“Ekmek kuyruklarını CHP yapıyor dediler. 20 yıllık yönetimlerini unutup faturayı CHP'ye keserlerse ilk sandıkta karneyi alır oturursunuz. Sarayda yaşıyor, vatandaş ne yiyor ne içiyor haberi yok. ‘AKP'ye oy vermeseydim elim kırılsaydı' diyen çok… Militanca AKP'yi savunanlar artık savunamaz duruma geldi. AKP temsilcileri sokağa çıkamıyor, kendilerine yakın sivil toplum örgütlerine gidiyorlar. Yağ kuyruklarına gitsinler görelim. Kendilerine ayrılan kürsüler dışında hiçbir yerde konuşamaz hale geldiler. Vatandaşın birinci önceliği ekonomi. Millet ittifakı kutuplaşmayı ortadan kaldırıyor. Yüzde 55 vatandaş kesinlikle Erdoğan'a oy vermem diyor. İttifakın sınırları daha geniş.”

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