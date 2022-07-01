Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'iade' açıklaması: 'Kapı gibi belgeler elde, gereğini yaparız!' /01 Temmuz 2022 13:55

Erdoğan'dan 'iade' açıklaması: 'Kapı gibi belgeler elde, gereğini yaparız!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'e NATO'nun kapılarını açan sözleşmeyle ilgili konuştu. İade konusunda kararlı olduklarına vurgu yapan Erdoğan "Kapı gibi belgeler elde, gereğini yaparız" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından gazetecilerle bir araya geldi, sorularını cevapladı.

İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra hakkında değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, “Bundan sonraki süreç İsveç ve Finlandiya’ya aittir. Herhangi bir yanlışları olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, gereğini yaparız. İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4’ünü gönderdiler ama yeterli değil. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı, MİT yakın markaja alıp takibini yapacak. Bunlar geldi geldi; gelmediği takdirde gereği ne ise o gereğini de biz her an kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

İSVEÇ ADALET BAKANI: İADELERE BİZ DEĞİL, İSVEÇ MAHKEMELERİ KARAR VERİR
İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, Erdoğan’ın benzer açıklamalarına şu cevabı vermişti: “Buna bağımsız mahkemeler tarafından uygulanan İsveç yasaları karar verir. İsveç vatandaşı olmayanlar iade edilebilir ama bu İsveç yasalarına ve suçluların iadesine yönelik Avrupa Sözleşmesine uygun olursa gerçekleşir.”

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise dünkü açıklamalarında şunları söylemişti: “Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız. Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok.”

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 
Asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin konuşan Erdoğan, “Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

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