Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'icralık' borçlarla ilgili yeni açıklama /05 Eylül 2022 22:56

Erdoğan'dan 'icralık' borçlarla ilgili yeni açıklama

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, icra takibindeki 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini duyurdu.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icra takibindeki 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini duyurdu.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından halka seslenen Erdoğan, icra takibindeki 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini açıklayarak, 5,5 milyon yurttaşın icra takibinden kurtulacağını belirtti.

"VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVREDİLMİŞ ALACAKLAR DA BUNA DAHİL"

"Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz" diyen Erdoğan, "Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır" ifadelerine yer verdi.
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