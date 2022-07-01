Erdoğan'dan idama yeşil ışık: Onaylarım!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası Madrid'den dönüşte uçakta idam tartışmalarını değerlendirdi.







Erdoğan, Pınar Gültekin cinayeti davasındaki ceza indirimi kararı ve orman yangınlarının ardından yaşanan idam tartışmalarına dair sorulan bir soruya "Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir" şeklinde yanıt verdi.





Erdoğan şöyle devam etti: "Tabii Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım'ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım" şeklinde cevap verdi.





Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış, ancak cezası haksız tahrik indirimi sonucu 23 yıla indirilmişti. Avcı'nın aldığı ceza indirimi tartışmalara neden olmuştu.





Suriye'ye yeni harekat



Suriye'ye yönelik yeni bir harekat olasılığına dair bir soruya Erdoğan şu şekilde yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili olarak benim her zaman bir ifadem var; bir gece ansızın gelebiliriz. Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu anda o bölgede çalışıyoruz. Malum, bir taraftan Irak'ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de vesaire çalışmalarımız var. Bu arada tabi üzüntümüz büyük, şehitlerimiz de oluyor ama onlara 1'e 10 bedelini ödetiyoruz. Şu anda bu harekât yürüyor. Ama tabii şu ana kadar anlaşılanın veya anladığınızın ötesinde beklentiler var. Onun da farkındayım. Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz."