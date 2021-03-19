Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan İhvan'a şok: Sisi muhalifi yayınları durdurun! /19 Mart 2021 10:27

Erdoğan'dan İhvan'a şok: Sisi muhalifi yayınları durdurun!

Suudi Al Arabiya medya grubunun kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde Ankara'nın Müslüman Kardeşler'e bağlı İstanbul merkezli TV kanallarına Mısır devletine yönelik eleştirileri yayınlamayı derhal durdurmalarını emrettiğini iddia etti.

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Söz konusu talimat, Tayyip Erdoğan'ın Mısır'la diplomatik ilişkileri düzelme girişimlerinin ardından geldi.

Al Arabiya ve aynı medya grubundan Al Hadat, Türkiye'nin Mısır'ı eleştiren siyasi televizyon programlarının derhal durdurulması ve yalnızca siyasi olmayan şov ve dizileri yayınlaması için üç Müslüman Kardeşler kanalı El Sharq TV, Watan TV ve Mekameleen'e talimat verdiğini iddia etti.

İddiaya göre talimata meydan okuyanlara cezalar verilecek; buna TV istasyonlarının kalıcı olarak kapatılması da dahil.

Talimatın ardından El Sharq TV'nin resmi hesabından bir sosyal medya paylaşımında "Sevgili takipçilerimizden, bu akşamki "Mısır'ın sokakları" bölümünü yayınlamadığımız için özür dileriz." denildi ancak ek bir bilgi verilmedi.

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