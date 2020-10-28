Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan '50 binlik çanta' yorumu: Sen ne biçim siyasetçisin ya? /28 Ekim 2020 14:27

Erdoğan'dan '50 binlik çanta' yorumu: Sen ne biçim siyasetçisin ya?

Tayyip Erdoğan, AKP'nin meclis grup toplantısında konuştu.

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Kendisine yönelik tartışmaya sebep olan kapağı sebebiyle Charlie Hebdo dergisi hakkında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı dönemden geçiyoruz. Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'çanta' cevabı

Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 50 bin dolarlık Fransız Hermes marka çanta ile dolaşıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın Fransa'yı boykotla ilgili söylediği "Vatandaşta Fransız malı alacak hâl mi kaldı? Boykotu sen uygularsın, Saray sosyetesi uygular. Fransız uçakları var. Hemen satsın. Emine Hanım'ın 50 bin euroluk bir çantası var onu da Saray'ın bahçesinde yaksın." sözlerine yanıt veren Erdoğan şunları söyledi:

"Bay Kemal eşimle ilgili laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit gerekli. Siyasetçiysen benimle, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirir. Yakılacak çantalar arıyorsanız sizde çok. Sizde beyaz Türkler çok. Onların yakılacak çantaları çoktur. Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus'ları satmamızı istiyorsun, onunla bunun ne alakası var. Biri stratejik bir ürün ve sadece Fransız malı değil ortaklık malı zavallı. Bundan bile haberin yok, bu kadar zavallısın. CHP'ye gönül veren kardeşlerime, bu adamı iyi tanıyın diyorum. Ülke için bu bir sıkıntı."


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