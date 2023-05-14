Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ilk açıklama: "Alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak..." /14 Mayıs 2023 22:40

Erdoğan'dan ilk açıklama: "Alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak..."

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklamasını yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarına cevap veren Erdoğan "Oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" açıklamasında bulundu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. 

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.…

İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE DEMİŞTİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 19.30'da CHP Genel Merkezinde basın açıklaması yapmıştı. İki lider, Anadolu Ajansı verilerine tepki göstererek, "Öndeyiz" mesajı vermişti.

Yavaş ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.42 oyla, yüzde 46.8 oy alan Erdoğan'ın önünde olduğunu söylemişti.
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