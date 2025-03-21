Erdoğan'dan ilk yorum: İmamoğlu gözaltısı için ne dedi?

Erdoğan, önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında partisinin kongre merkezinde konuştu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından konuya ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan, "Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlerle uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin ihtiyaçları olan hususları ihtiva ederken bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Hata hata ile savunulamaz diye bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arzederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor" dedi.





"MUHALEFET TARAFI CEVAP VEREMİYOR"

"Böyle yaparak en yakınlarının dahi yüzlerine bakamaz hale kendilerinin düşürdüklerini farkında değiller" diyen Erdoğan, "Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. CHP'si, medyası ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar" ifadelerini kullandı.







