Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması ve seçim itirafı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.





Burada seçimler için yine 2028'i işaret eden Erdoğan, konuşmasında yine muhalefeti hedef aldı.





“OYLARIMIZ ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLSE…”

Erdoğan, "Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir" ifadelerini kullandı.





MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Açıklamasında muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "22 yılı aşkın süredir bekliyorlar, bu kafayla giderlerse daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler" dedi.





Erdoğan, şöyle devam etti:





"Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, akıllı uslu çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar."





İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Karşımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi, yoksa sirk çadırı mı var inanın belli değil! Hallerine baktıkça gülsek mi, ağlasak mı bilemiyorum. Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan, ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun, kırmızı kart ne işe yarar bilmez. Sorun, sarı kart ne işe yarar onu da bilmez" diye konuştu.





Erdoğan, şunları kaydetti:





"Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Her taraflarından yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, taciz fışkıran teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset, etkili muhalefet yapıyorlar."





SEÇİM İÇİN 2028'İ İŞARET ETTİ

Seçim için bir kez daha 2028'i işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:





"Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinden koltuk rüyası görenleri uyandırmak için 'en etkili ilaç sandıktır' diyorlar. Bunun için 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahalli idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Herhalde bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. En küçük bir zafiyetin, en küçük bir rehavetin, en küçük bir gerilemenin bize en büyük maliyetler doğurabileceğini biliyoruz."



