Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma' eleştirisi: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz' /28 Mayıs 2024 15:49

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma' eleştirisi: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma Gezisi'ni eleştirdi. Erdoğan, “Kimse kusura bakmasın, ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz” dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay’ın 162. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.

Gerçek Gündem'den aktarılan haberde yer alan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"ÜLKEYE HİZMETTE REHAVET OLMAZ"

Devletimiz için kritik öneme sahip bir vazifeyi yerine getiren siz arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kamu görevi; kaynağı milletin dişinden tırnağından artırdığı vergiler olan, vebali gerçekten ağır bir vazifedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Millete hizmet etmemenin mazereti olamaz. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Devlet işleri özveriyle icra edilmelidir. Sorumluluk makamında bulunanlardan beklentimiz, vatandaşa karşı yükümlülüklerini kanun ve nizam çerçevesinde vaktinde ve etkin şekilde yerine getirmektir. Amacımız milletimizin hızlı, kaliteli ve eşit bir şekilde kamu hizmetlerinden faydalanmasına imkân sağlamak oldu.

Kuralları sadeleştirici, kırtasiyeciliğe karşı bir anlayışla kamu hizmetlerini yükselttik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit kaynağı olarak gördüm. Milleti kendine mahkûm zannedenlere, görevinin ifasında bahanelere sarılanlara hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik. Bugün de aynı sorumluluk bilincinde hareket ediyoruz.

Bugün bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikâyetlerinin olduğunun farkındayız. Bunların hiçbiri vatandaşı mağdur etmenin, görevden kaçmanın mazereti olamaz.

Halktan sorunlardan kopuk, devlet ile millet arasında duvarlar ören eski anlayışın tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Çünkü biz milletimizin dertlerini dert edinmeyi şiar edinmiş bir iktidarız.

Halkımızın serzenişine asla kulak tıkamıyoruz. Pek çok alanda atılabilecek ilave adımların hazırlığı içerisindeyiz.

"YENİ ANAYASA VİZYONUMUZUN PARÇASI"

Anayasa'nın demokratikleşmesine yönelik çok kritik adımlar attık. Yeni hükümet sistemi sayesinde siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi.

Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun yeni bir anayasa borcumuz vardır.

İMAMOĞLU'NA "ROMA TURU" ELEŞTİRİSİ

Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yapılamaz. Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Roma turunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma' eleştirisi: 'Hiçbir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:25:13