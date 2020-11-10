Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'dan IMF çıkışı /10 Kasım 2020 14:58

Erdoğan'dan IMF çıkışı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye ile yeni bir antlaşma imzalanması için öncelikle Berat Albayrak'ın azledilmesini istediği iddiasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni antlaşma iddialarını tekzip etti. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Saray'da düzenlenen Cumhuriyet'in kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anma merasiminde konuşan Erdoğan, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz." dedi.

ERDOĞAN: IMF İLE MÜNASEBETİMİZ KALMADI

"Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Başbakanlığı döneminde IMF'nin siyasete müdahale etmesine karşı çıktıklarını belirtti ve IMF ile münasebetimiz kalmadı, Rabbim bunların eline bizi bir daha düşürmesin." ifadelerini kullandı.
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