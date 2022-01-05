Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan inşaata yeni kıyak! /05 Ocak 2022 16:19

Erdoğan'dan inşaata yeni kıyak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur endeksli TL mevduatından sonra, AKP tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifinde kamudan ihale alan müteahhitlere TL farkı ödenmesinin yolu açıldığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dolar kurundaki yükselişin durdurulması için açıklanan hazine garantili dolara endeksli TL mevduatından sonra, müteahhitlere yönelik adım atıldığı ortaya çıktı. 

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde müteahhitlere fiyat farkı ödemesine ilişkin önemli bir madde yer alması dikkat çekti.

Yasa teklifine göre 1 Aralık 2021’den önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin projelerde, yüklenicilerin sözleşmelerine göre hesaplanan fiyat farkına ek olarak idare tarafından ek fiyat farkı verilecek. Türk Lirası üzerinden kamu ihalelerine ilişkin yapılan sözleşmelerde geçerli olacak yasada yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.
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