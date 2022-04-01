Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.





Bölgesel konuların ele alındığının aktarıldığı görüşmede Erdoğan'ın Herzog'a, geçtiğimiz günlerde İsrail'de yaşanan saldırılarla ilgili taziye mesajı da ilettiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İsrail ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiğini belirterek, özellikle enerji alanındaki iş birliğini önemsediklerini söyledi.İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan saldırıları kınadığını söyleyen Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramı'nın sükunet ve barış içinde geçmesini temenni eden Erdoğan, Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Herzog da ramazan ayı dolayısıyla Erdoğan'a tebriklerini iletti.Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini ifade etti.