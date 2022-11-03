Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan, İsrail'e yakınlaşma sinyalleri /03 Kasım 2022 12:00

Erdoğan'dan, İsrail'e yakınlaşma sinyalleri

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile ilişkilere yönelik "Karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanlarda ilerletme ümidimizi koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan son seçimde Binyamin Netanyahu'nun yeniden kazandığı hatırlatılarak, yeni dönemi nasıl öngördüğü sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla tabii Herzog sabırlı yaklaşım içerisinde. Daha tabii seçim sonuçları net değil ama seçim sonuçları ne olursa olsun İsrail'le ilişkilerimizi karşılıklı hassasiyetlerimize saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz."

Normalleşme sürecinde İsrailli yetkililerle görüşmelerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'u mart ayında biliyorsunuz Külliye'de ağırladık. Sonrasında telefonla sık sık görüşmelerimiz oldu. 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırarak büyükelçi atama kararını karşılıklı olarak açıkladık." diye konuştu. 

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiğim New York'ta İsrail Başbakanı Lapid'i kabul ettim, bizim Türkevi'nde. Son olarak da geçen hafta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ülkemizi ziyaret etti ve kendisini kabul ettim." diyen Erdoğan, "Karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanlarda ilerletme ümidimizi koruyoruz. Değerlere saygı gösterildiği sürece kazan kazan diplomasisiyle inanıyorum ki sadece Türkiye ve İsrail değil, tüm bölge kazançlı çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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Türkiye İsrail ilişkileri, 1 Kasım seçimlerinden birinci olarak çıkan ve yeni hükümeti kurmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Binyamin Netanyahu döneminde kopma noktasına gelmişti.
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